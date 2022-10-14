Заболеваемость сальмонеллезами находится в пределах среднего многолетнего уровня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с начала года зарегистрирована 21 тысяча случаев кишечной инфекции. Это на 7 % ниже среднего многолетнего уровня. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. При этом ,по данным ведомства, количество заболевших вирусной инфекцией превысило средний многолетний уровень на 13%, а заболеваемость сальмонеллезами находится в пределах среднего многолетнего уровня.

- Кишечные инфекции - это целая группа заразных болезней, которые в первую очередь поражают пищеварительный тракт, - напомнили в ведомстве.

Также там рассказали, что перед началом учебного года и в первые недели осени обследовали персонал школ. Бессимптомными носителями ротавирусной инфекции оказались 327 человек, норовирусной - 141. Все они были временно отстранены от работы, прошли лечение и вернулись в детские коллективы здоровыми.

Кроме того, специалисты Управления Роспотребнадзора отметили, что держат на контроле вакцинопрофилактику дизентерии Зонне, брюшного тифа, гепатита А и ротавирусной инфекции.