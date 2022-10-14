Прокуратура начала проверку после ДТП в Каменске-Уральском, где сбили двух детей

61-летний водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку с двухлетним малышом на руках. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Прокуратура начала проверку после ДТП в Каменске-Уральско0,м в котором пострадали двое детей. Opel Meriva сбил 14-летнюю девочку с двухлетним малышом на руках 13 октября. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка как действиям законных представителей несовершеннолетних, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорится в сообщении.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования. Авария произошла около шести вечера на нерегулируемом перекрестке. 61-летний водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку с двухлетним малышом на руках, которая переходила проезжую часть по линии тротуара слева направо по ходу движения транспортных средств.

Водитель объяснил, что при повороте налево внезапно увидел пешеходов перед своей машиной. Он затормозил, но избежать наезда не удалось. Детей с травмами увезли в больницу. Девочка находится на амбулаторном лечении, а малыш – под наблюдением врачей.