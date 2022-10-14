Кибермошенники похитили у екатеринбурженки почти миллион рублей

Жительница Екатеринбурга думала, что кредит будет аннулирован, а деньги возвращены на счет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 56-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и отдала им 890 тысяч рублей. Часть из них она взяла в кредит. Об этом сообщает городское УМВД.

- Заявительница пояснила полицейским, что несколькими днями ранее ей позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. Мужчина сообщил о якобы несанкционированных попытках злоумышленников списать денежные средства со счета собеседницы, - рассказали в полиции.

Аферист убедил горожанку, что для безопасности ей нужно перевести сбережения на «безопасный» счет. Женщина сняла со счетов 495 тысяч рублей и перевела мошенникам.

Затем лжесотрудник банка вновь позвонил екатеринбурженке. Он заявил, что на ее имя пытаются оформить кредит, поэтому нужно оформить «зеркальный» займ. Женщина выполнила указания мошенников. Она взяла в кредит 395 тысяч рублей и перевела их аферистам.

Жительница Екатеринбурга думала, что кредит будет аннулирован, а деньги возвращены на счет. Однако по окончанию всех операций звонки прекратились. Женщина поняла, что ее обманули. Полиция завела дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).