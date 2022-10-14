Власти обсуждают бронь коммунальщиков с военкоматами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коммунальщики Екатеринбурга могут получить бронь от мобилизации. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время визита в ДЭУ Ленинского района, сообщает URA.RU. По словам мэра, они входят в категорию работников, которые нужны городу, чтобы заниматься эксплуатацией жилищно-коммунального и водопроводного хозяйства, улично-дорожной сети.

- Мы занимаемся сейчас бронированием, - рассказал Алексей Орлов. - То есть мы сейчас с военкоматом такую работу активно ведем.

Напомним, ранее глава городского департамента образования Константин Шевченко сообщил, что сотрудники школ Екатеринбурга получат бронь от мобилизации.