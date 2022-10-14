В Березовском мужчина убил возлюбленную, пытавшуюся уйти от него, и сутки жил с трупом

Суд приговорил уральца к 9,5 годам в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 55-летний Сергей Гертнер забил до смерти возлюбленную, которая хотела расстаться с ним, и стуки жил с ее трупом. Затем мужчина сам позвонил в полицию о сообщил о содеянном, сообщает прокуратура Свердловской области.

- 23 февраля 2022 года Сергей Гертнер находился вместе с сожительницей у себя дома. После распития спиртного между парой возникли недопонимания и, отреагировав на намерение сожительницы уйти от него, Гертнер нанес ей множество ударов по голове, туловищу и конечностям, - говорится в сообщении.

Женщина получила переломы ребер, разрывы внутренних органов и скончалась на месте от травматического шока. Гертнер осознал произошедшее через сутки. Он сходил за алкоголем и сам обратился в правоохранительные органы.

- Он нигде официально не работал, не судим. Прибывшим на место происшествия сыщикам он добровольно поведал подробности жуткой расправы над своей «второй половинкой», - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В региональном Следственном комитете сообщили, что мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей). Суд приговорил уральца к 9,5 годам в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.