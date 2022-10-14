В Екатеринбурге завершились поиски подростка, пропавшего в августе

В поисках подростка были задействованы волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершились поиски 15-летнего подростка, пропавшего еще 25 августа. Его разыскивали сотрудники полиции и волонтеры.

- Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - рассказали в «ЛизаАлерт» 12 октября.

Известно, что Никита Гурьянов сбегает из дома не в первый раз. Ранее он сообщил близким, что не собирается возвращаться. В полиции «КП-Екатеринбург» подтвердили, что подросток был разыскан. Однако выяснилось, что 13 октября он вновь самовольно ушел из дома. Полиция продолжает его поиски.