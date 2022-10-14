Мобилизованные из Екатеринбурга пожаловались на отсутствие печати в военных билетах

В областном военкомате объяснили, что на статус участника боевых действий и зарплату печать в военном билете не влияет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные жители Екатеринбурга заявили, что им в военных билетах не ставят соответствующую печать. При этом с учета военкомате их уже сняли. Свердловчане пожаловались на это порталу E1.RU.

- Мы здесь в части — никто. За нами уже оружие закрепили, магазины выдали, а печати в военнике нет, которая бы подтверждала наш статус, - рассказала один из них.

По словам мобилизованных, это продолжается уже две недели. Скоро их должны отправить на фронт, а печать все еще не стоит. Мужчины беспокоятся, что не смогут потом доказать свое участие в боевых действиях.

Один из екатеринбуржцев, попавших под частичную мобилизацию, заявил, что в военной части его с товарищами отправляют в военкомат. В Свердловском военокмате объяснили, что печать о мобилизации может поставить либо военный комиссариат, либо командир части. Там отметили, что вопрос решается.

- Даже если их отправят из учебного центра к месту службы, то в дальнейшем печать может поставить командир той части, куда они прибудут. Даже если человек потеряет военный билет, то все равно он придет в военкомат, получит дубликат и эту печать, - заявили в военкомате.

Там добавили, что военнослужащие начинают получать зарплату со дня внесения в списки части. При этом на статус участника боевых действий и зарплату печать в военном билете не влияет.