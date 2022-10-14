УБРиР предложил клиентам вклады в юанях и тенге

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С 13 октября частные клиенты смогут открыть вклады «Правильный выбор» и «До востребования» в китайских юанях и в казахстанских тенге.

Ставка по вкладу «Правильный выбор» в китайской и казахстанской валютах составляет 0,10% годовых. Проценты выплачиваются каждые 30 дней.

Сберегательные продукты оформляются в офисах банка. Деньги на вклад можно внести переводом с прямой конвертацией в валюту вклада. Средства на счет по вкладу в китайских юанях можно перевести со счета в рублях, юанях или долларах США; на счет по вкладу в казахстанских тенге – со счета в рублях или в тенге.

Возврат суммы вклада и начисленных процентов, а также частичное изъятие средств в пределах начисленных процентов, осуществляется также через конвертацию.

«Вклады в валюте традиционно играют роль дополнительного способа сбережений. Распределение средств по разным инвестиционным инструментам позволяет эффективнее управлять накоплениями. На фоне снижения интереса у населения к доллару и евро, мы предлагаем нашим клиентам вклады в альтернативных валютах и уверены, что это предложение будет пользоваться спросом», - рассказал Евгений Вяткин, управляющий директор центра развития бизнеса привлечения пассивов УБРиР.

Минимальная сумма открытия вклада «Правильный выбор» в юанях составляет 5 000, в тенге – 400 000 без последующих пополнений. Срок 91 день или 180 дней.

Вклад «До востребования» бессрочный, со свободным управлением: снимать и пополнять его можно в любом объеме.