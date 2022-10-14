На Урале водитель Opel сбил 14-летнюю девочку с двухлетним малышом на руках

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском вечером, 13 октября, водитель Opel Meriva сбил 14-летнюю девочку с двухлетним малышом на руках. Медики скорой помощи с травмами доставили детей в больницу.

- Предварительно установлено, что водитель автомашины, 61-летний мужчина, двигаясь по ул. Октябрьская со стороны ул. Железнодорожная в сторону ул. Уральская при повороте на ул. Гагарина, допустил наезд 14-летнюю девочку, которая на руках несла двухлетнего ребенка, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Несовершеннолетняя переходила проезжую часть дороги по линии тротуара слева направо по ходу движения транспортных средств.

Водитель Opel объяснил, что не увидел пешеходов. По его словам, он резко затормозил, а затем увидел, как девочка с ребенком упала на капот автомобиля и сползла вниз. По данным ГИБДД, мужчина имеет стаж вождения 29 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 1 раз. Медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что при повороте водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть.