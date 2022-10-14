В коллективном саду в Екатеринбурге произошел серьезный пожар

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 20 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В коллективном саду в Екатеринбурге на улице Караванная 13 октября произошел серьезный пожар. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

- В 20:44 поступило сообщение о пожаре. На площади 400 кв.м сгорели 2 садовых дома и надворные постройки, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 20 человек личного состава. Пожарным удалось локализовать огонь в 22:38. Открытое горение спасатели ликвидировали почти через час. До 04:12 они проливали и разбирали сгоревшие конструкции.

Данных о пострадавших нет.