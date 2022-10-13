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Общество13 октября 2022 17:09

В Екатеринбурге 44-летний мужчина жестоко избил товарища во время ссоры

Пострадавшего увезли в больницу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчина не стал отпираться и рассказал, что словесная перепалка быстро переросла в потасовку и драку

Мужчина не стал отпираться и рассказал, что словесная перепалка быстро переросла в потасовку и драку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний местный житель жестоко избил своего товарища во время конфликта. 45-летнего пострадавшего доставили в реанимации городской больницы № 36. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и множественные травмы.

- В полицию обратились сами медики. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного в короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался ранее несудимый местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина не стал отпираться и рассказал, что словесная перепалка быстро переросла в потасовку и драку, в ходе которой он несколько раз ударил оппонента в область головы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.