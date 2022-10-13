Технику обновят в рамках муниципальной программы развития системы общественного транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге к 300-летию города закупят 45 новых троллейбусов. Технику обновят в рамках муниципальной программы развития системы общественного транспорта на 2022-2026 годы. На эти цели выделят 1.225 миллиарда рублей.

- Также на светофорах по следованию маршрута № 333 «Верхняя Пышма – Екатеринбург» будет установлена система «Приоритет». Такая «перепрошивка» даст возможность первоочередного проезда подъезжающего к перекрестку трамвая, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Кстати, в октябре прошлого года на обкатку вышел современный низкопольный троллейбус. Планируется, что в критической ситуации машина может оторваться от проводов и проехать в автономном режиме до 40 километров, а аккумуляторы можно зарядить до 100% всего за полчаса.

Современный транспорт вышел на улицы с 1 ноября пассажиры маршрута № 1 «Химмаш – Железнодорожный вокзал».