В Новоуральске осудят 34-летнего мошенника, который обворовывал знакомых

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить 34-летнего мужчину, который обворовывал друзей и знакомых, а также занимался мошенничеством. Злоумышленник действовал с декабря 2021 по январь 2022 года. Так, он начал свой преступный путь с незаконной продажи машины своей подруги, тогда он выручил почти 200 тысяч.

- Позже, находясь в гостях у другой своей знакомой в Первоуральске, он взял сотовый телефон, принадлежащий хозяину квартиры, и покинул квартиру. И воспользовавшись гаджетом, он похитил с банковской карты последнего 5,5 тысяч, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Аналогичную кражу с последующим похищением денег с карты он совершил в Екатеринбурге в январе этого года. Тогда мужчина лишился смартфона и 26 тысяч рублей.

Через две недели он, выпив со знакомым, воспользовался телефоном товарища перевел себе почти 50 тысяч. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано в суд.