Екатеринбуржец хотел купить билеты в театр, но потерял 40 тысяч, наткнувшись на мошенника

Мужчина ввел свои данные, а через полчаса заметил, что помимо этих денег с него списали еще 38 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 35-летний мужчина потерял 40 тысяч рублей, пытаясь купить билеты в театр для девушки, с которой познакомился в интернете. Пострадавший рассказал, что через специальное приложение начал общаться с дамой, которая представилась Юлией.

- Позже она предложила продолжить общение в мессенджере. Вскоре новые знакомые решили встретиться в офлайн-формате. Местом для романтического свидания «Юля» выбрала драматический театр. Она сама выбрала спектакль и отправила мужчине ссылку, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

На сайте было указано, что билеты стоят две тысячи рублей, мужчина ввел свои данные, а через полчаса заметил, что помимо этих денег с него списали еще 38 тысяч.

- В скором времени на телефон заявителя поступил звонок якобы от сотрудника службы поддержки. Звонивший пояснил, что при покупке билетов не были указаны места, и попросил переоформить бронь, - добавили в полиции.

Только после этого уралец понял, что его обманывают, и заблокировал карту. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».