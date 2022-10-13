В Екатеринбурге отреставрируют старейшую плотину города

Плотину возвели в 1824 году для образования Ольховского пруда. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге к концу года отреставрируют старейшую плотину города на реке Ольховке. Общая площадь проведения работ составит порядка 2.5 тысяч квадратных метров, здесь воссоздадут колонны, их муфты, карнизы, замковые камни и кровлю.

- Также специалисты восстановят кованые конструктивные железные элементы – очистят от коррозии исторические и позднейшие металлические конструкции подпорной стенки – связи, петли, штыри, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В администрации напомнили, что плотину возвели в 1824 году для образования Ольховского пруда и регулирования уровня воды в нем. Уникальное гидротехническое сооружение в формах классицизма имеет статус памятника архитектуры федерального значения.