Уралец решил откатить чужой «УАЗ» от гаража до пункта металлолома, но был пойман

Похищение машины нанесло ущерб заявителю в 190 тысяч рублей. Фото: МО МВД «Верхнепышминский»

В Среднеуральске 32-летний местный житель решил украсть машину «УАЗ» из гаража одного бюджетного учреждения и принялся катить ее до пункта приема металлолома. Однако мужчину заметили проезжающие мимо полицейские.

- В июле 2022 года в дежурную часть города Среднеуральск поступило заявление, о том, что неизвестный похитил автомобиль, тем самым нанес ущерб заявителю более 190 тысяч рублей, - сообщает МО МВД «Верхнепышминский».

По предварительным данным, мужчина сломал ломом замок на гаражном боксе, проник в гараж, выкатил «УАЗ» и скрылся. Полицейские провели патрулирование близлежащих территорий и задержали подозреваемого. Им оказался 32-летнйи местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал, что, проходя мимо здания, решил проверить гаражи на наличие имущества, которое можно украсть. Зайдя в один из боксов, он увидел машину. «УАЗ» был не на ходу. Тогда местный житель решил его докатить до пункта приема металлолома.

На мужчину завели дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение). Материалы переданы в суд.