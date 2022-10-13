Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 13:12

Под Ачитом открыли отремонтированный участок федеральной трассы

В дальнейшем эта дорога станет частью скоростной магистрали между Екатеринбургом и Казанью
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При ремонте этого участка были задействованы около 100 единиц техники

При ремонте этого участка были задействованы около 100 единиц техники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ачитом открыли отремонтированный участок четырехполосного Пермского тракта, длина которого составляет 15 километров. В дальнейшем эта дорога станет частью скоростной магистрали, которая свяжет Казань и уральскую столицу к 2024 году.

- В открытии дороги принял участие региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он подтвердил, что Свердловская область активно включилась в работу по созданию скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

При ремонте этого участка были задействованы около 100 единиц техники и около 300 человек рабочего и инженерно-технического персонала

- Напомним, по территории Свердловской области пройдет 43 километра новой четырехполосной трассы М-12, которая вольется в Пермский тракт в районе Ачита, - добавили в департаменте.