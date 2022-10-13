Под Ачитом открыли отремонтированный участок федеральной трассы

При ремонте этого участка были задействованы около 100 единиц техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Ачитом открыли отремонтированный участок четырехполосного Пермского тракта, длина которого составляет 15 километров. В дальнейшем эта дорога станет частью скоростной магистрали, которая свяжет Казань и уральскую столицу к 2024 году.

- В открытии дороги принял участие региональный министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков. Он подтвердил, что Свердловская область активно включилась в работу по созданию скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

При ремонте этого участка были задействованы около 100 единиц техники и около 300 человек рабочего и инженерно-технического персонала

- Напомним, по территории Свердловской области пройдет 43 километра новой четырехполосной трассы М-12, которая вольется в Пермский тракт в районе Ачита, - добавили в департаменте.