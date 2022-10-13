Официальные лица рассказали, что набрали нужное количество резервистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже два города в Свердловской области выполнили план по частичной мобилизации, речь идет о Красноуфимске и Каменске-Уральском. Официальные лица рассказали, что набрали нужное количество резервистов, однако точное число призванных держится в секрете.

- Красноуфимский военкомат раньше других выполнил план по мобилизации, – сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции.

В начале октября мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов Красноуфимска также отчитался о завершении внепланового призыва.

- Не могу сказать, что частичная мобилизация закончена, но то задание, которое было поставлено перед военкоматом нашего города, выполнено. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт и самое необходимое для наших ребят в первые дни, , - рассказал градоначальник на онлайн-брифинге.