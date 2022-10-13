В Екатеринбурге 66-летний мужчина подарил телефонным мошенникам 800 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 66-летний местный житель лишился всех сбережений и взял в кредит 300 тысяч рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что несколько дней назад ему позвонила женщина, которая представилась силовиком и сообщила, что на него пытались оформить займ по поддельной нотариальной доверенности.

- Когда с заявителем связался «финансовый специалист», он заявил о необходимости оформить так называемый «зеркальный» кредит. Он добавил, что полученные, таким образом, заемные средства, а также личные накопления нужно будет перевести на «безопасные» счета, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге мужчина через банкомат перевел 500 тысяч личных сбережений, а также 300 тысяч рублей заемных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».