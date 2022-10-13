Во время спецоперации погиб студент-доброволец из Екатеринбурга

Иван Овсянов добровольцем ушел на фронт. Фото: пресс-служба УГГУ

Во время проведения специальной военной операции на Донбассе погиб студент Уральского государственного горного университета Иван Овсянов, который в июне 2022 года отправился из Екатеринбурга на Донбасс добровольцем.

В пресс-службе вуза рассказывают, что трагичная весть о гибели стрелка-помощника гранатометчика стрелкового батальона рядового Ивана Овсянова пришла в сентябре. В пятницу, 14 октября, в Храме святителя Николая Чудотворца при УГГУ в 15:30 по адресу Куйбышева, 39 состоится молебен о победе русского воинства, после чего совершат заупокойную молитву по погибшему студенту.

Иван Овсянов родился в Асбесте в 2000 году. Он окончил отделение «Кадетский корпус» в техникуме «Рифей», после чего поступил в Горный университет. В вузе он возглавлял студенческий отряд охраны правопорядка.

Для службы в армии Иван Овсянов прервал учебу, а после прохождения службы в вооруженных силах РФ восстановился. Этим летом он ушел добровольцем на фронт.