Жителей Нижнего Тагила удивил вертолет, приземлившийся у ГБ №4

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Жителей Нижнего Тагила удивил вертолет, приземлившийся вечером, 12 октября у ГБ №4. Видео с его взлетом опубликовали в группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- Подошел поинтересоваться что случилось, сказали типа просто учения. Там была охрана и никого не подпускали, - рассказал подписчик сообщества. - Мы живем, будто в аэропорту, по городу постоянно летают вертолеты. Что происходит? И никто ничего не рассказывает, не объясняет.

В пресс-службе ГБ №4 Нижнего Тагила «КП-Екатеринбург» рассказали, что на территории медучреждения имеется эвакуационная площадка для посадки воздушного транспорта, которая используется по назначению. При этом не оговаривается, какие ведомства могут ее использовать.

- Это могут быть вертолеты санитарной авиации, вертолеты МЧС и другие, - отметили в пресс-службе больницы.

Что за вертолет видели горожане при этом в медучреждении не уточнили.

В пресс-службе «Территориального центра медицины катастроф» и МЧС по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что их вертолеты в Нижнем Тагиле задействованы в этот день не были.