В Екатеринбурге сгорел дом с граффити от «Стенограффии»

На сгоревшем доме было большое граффити. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге на Уралмаше сгорел заброшенный дом по адресу Суворовский переулок, 18. На нем было нанесено граффити «Относительность», которое появилось два года назад в рамках проекта «Стенография».

- В 23:06 по местному времени 12 октября поступило сообщение о пожаре в Суворовском переулке в города Екатеринбурге. На площади 150 квадратных метров горело неэксплуатируемое 2-этажное здание. В тушении пожара были задействованы 13 человек личного состава, 6 единиц спецтехники, - заявили в МЧС по Свердловской области.

Пожар произошел в ночь на 13 октября. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Пожарным удалось локализовать огонь в 23:43, а в 04:02 13 октября пожар был полностью потушен. Пострадавших в пожаре нет.

Ранее мы писали о пожаре в Нижнем Тагиле, начавшемся в квартире из-за упавшей на диван свечи. Пожарным удалось спасти пять человек, проживающих в квартире.