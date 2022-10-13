В Каменске-Уральском иномарка во время погони протаранила грузовик

ДТП произошло в 4 часа утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 4 часа утра 13 октября в Каменске-Уральском напротив дома №82 по улице Октябрьская 36-летний водитель «Тойоты Авенсис» не остановился по требованию наряда ДПС и попытался скрыться. Об этом пишет KU66.RU.

Стражи порядка приняли решение начать погоню, во время которой лихач на перекрестке улиц Октябрьская и Суворова выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовым тягачом в составе полуприцепа «Рено Премиум».

В аварии пострадал водитель иномарки, стаж вождения которого составляет 15 лет. Год назад его лишили прав на 20 месяцев. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Ему грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или же обязательные работы до 480 часов, либо лишение свободы на срок до двух лет.