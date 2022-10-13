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Происшествия13 октября 2022 9:40

Уральский осужденный попытался пронести в колонию наркотики

Они появились у него после длительного свидания
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Заключенный пытался пронести гашиш и марихуану. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Заключенный пытался пронести гашиш и марихуану. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии №63 в Ивделе заключенный после длительного свидания попытался пронести гашиш и марихуану в язычке обуви. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел 7 октября. Сотрудники колонии нашли запрещенные вещества при досмотре 38-летнего заключенного Д. Осужденный приговорен к 16 годам лишения свободы по «наркотическим» статьям. Находку направили в полицию.

- По заключению эксперта, обнаруженное вещество – это наркотики гашиш массой 1,22 грамма и марихуана массой 3,51 грамма, - говорится в сообщении ГУФСИН.

Ранее, в августе, стало известно, что женщина пыталась пронести в себе 1,5 грамма мефедрона в исправительную колонию № 52 в Камышловском районе. Она планировала отдать их осужденному за кражу, к которому ехала на длительное свидание.