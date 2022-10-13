В Нижнем Тагиле обновили «Тагильский поднос»

"Тагильский поднос" открылся по новому адресу. Фото: портал TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле 12 октября открыли после ремонта обновленный музейно-производственный комплекс «Тагильский поднос», который является одним из самых известных уральских брендов. Объект открыли по адресу: улица Балакинская, 1.

По информации портала TagilCity.ru, о необходимости переезда в новое помещение ранее заявили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время посещения Нижнего Тагила. Тогда глава региона попросил власти города помочь производству с подбором нового помещения.

Мэрия Нижнего Тагила нашла подходящее помещение, после чего там начался ремонт. 12 октября здесь открыли первую очередь проекта – входную группу, зал и торговую точку. Здесь горожане и гости города могут принять участие в мастер-классе от мастеров, познакомиться с творчеством тагильских ремесленников и купить подносы с ручной росписью.