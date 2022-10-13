В УрФУ назвали дату выборов нового декана журфака

На факультете журналистики в УрФУ меняется власть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главу департамента «Факультет журналистики» в Уральском федеральном университете выберут в конце ноября 2022 года. Новый декан сменит на этом посту Владимира Волкоморова, который проработал в должности три года. Об этом рассказали в телеграм-канале вуза.

- Выборы декана журфака состоятся в 20-х числах ноября, - уточнили в пресс-службе университета.

Процесс выборов включает в себя публичные выступления программ кандидатов. В настоящий момент временно выполняющей обязанности декана является Татьяна Рябова.

Бывший декан факультета журналистики, Борис Лозовский не станет принимать участие в предстоящих выборах. Эту информацию подтвердил Владимир Олешко, заведующий кафедрой периодической печати в УрФУ.

Ранее стало известно, что бывший декан журфака покинул свой пост по собственному желанию.