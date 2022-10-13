В Свердловской области зафиксирован один природный пожар

В этом году на Урале леса горели реже, чем в прошлом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зафиксирован один лесной пожар. Такие данные по состоянию на 13 октября 2022 года приводит пресс-служба региональной Авиалесохраны.

Размер пожара составляет два гектара земли. Еще вчера пресс-служба сообщала о двух пожарах.

11 сентября сообщалось, что в Свердловской области потушены все пожары, об этом рассказали в региональном правительстве. Всего с начала 2022 года в регионе был ликвидирован 541 пожар. Огнём было пройдено чуть более 12 тысяч гектаров леса.

Как отмечают в региональном правительстве, в этом году количество лесных пожаров сократилось в 2,5 раза. Площадь, прошедшего по лесу, пламя сократилась более чем в три раза.

Ранее мы рассказывали о пожаре в Ревде, уничтожившем часть садового дома. Его площадь составляла 48 квадратных метров.