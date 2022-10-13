В Екатеринбург привезли 90 тысяч цветов из Литвы

Специалисты провели досмотр и отправили образцы на лабораторную экспертизу. Фото: Управление Россельхознадзора по Свердловской области

В Екатеринбург привезли 90 тысяч срезов цветов из Литвы. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- Подкарантинная продукция поступила из Литвы грузовым автотранспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих соответствие подкарантинной продукции требованиям страны-импортера, - говорится в сообщении.

Цветы происхождением из Нидерландов. Специалисты провели досмотр и отправили образцы на лабораторную экспертизу. Россельхознадзор не выявил нарушений.

Ранее, в апреле 2022 года, в Екатеринбург на фуре из Нидерландов привезли 10 тонн свежесрезанных цветов. Страна происхождения растений была Эквадор. Среди них были гвоздики, розы и альстремерии. Цветы на самолете доставили в Нидерланды, затем на фурах привезли в Литву. От Вильнюса до Екатеринбурга на грузовике цветы везли чуть больше двух суток.