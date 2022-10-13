В Екатеринбурге на строительном форуме возведут временный пляж и парк с фонтаном

На выставке у Екатеринбурга будет свой стенд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 18 по 21 октября на площадке «Екатеринбург Экспо» пройдет международный строительный форум 100+ TechnoBuild. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

На площадке форума на территории кластера благоустройства оборудуют временный пляж и большой парк с большими деревьями и действующим фонтаном. Все это разместится на площадке Экспо Центра под крышей. Также здесь представят инновационные детские и спортивные площадки, а также малые архитектурные формы.

На стенде Екатеринбурга можно будет познакомиться с проектом реконструкции квартала золотосплавной лаборатории к юбилею уральской столицы, расскажут о реконструкции улицы Вайнера. Всего в форуме примут участие 320 компаний.