В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который ударил по ноге полицейского и оторвал ему карман

Свою вину осужденный не признал в полном объеме, заявив, что полицейские его оговаривают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 44-летнего Андрея Шумкина признали виновным в применение насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, он пнул по ноге полицейского и оторвал ему карман форменной куртки, когда его попросили написать объяснительную из-за шумной вечеринки. Все произошло 11 апреля 2020 года.

- В дежурную часть ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о совершении лицами, проживающими в квартире по ул. Лебяжинская, действий, нарушающих тишину. Сотрудники полиции прибыли по указанному дежурным адресу и прошли к квартире, где проживает Андрей Шумкин, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Поскольку в действиях осужденного усматривались признаки состава административного правонарушения, полицейский предложил Шумкину написать по данному факту объяснение.

Свою вину осужденный не признал в полном объеме, заявив, что сотрудники полиции его оговаривают из личных неприязненных отношений.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила назначил Андрею Шумкину наказание в виде 1 года лишения свободы и, применив ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, заменил назначенное наказание на 1 год принудительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.