Прокуратура заинтересовалась школой, где второклассник разбил голову

Ребенок на лестнице ударился головой и получил серьезную травму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Асбеста организовала проверку в школе № 16, где вечером 12 октября второклассник разбил голову. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», мальчик выбежал из столовой и начал прыгать по лестнице. Ребенок поскользнулся и ударился головой. Сейчас он находится в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

- Прокуратура выяснит, была ли своевременно оказана медицинская помощь учащемуся сотрудниками образовательного учреждения, насколько своевременно была оповещена законный представитель ребенка (его бабушка) о происшествии, - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуру Марина Канатова.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.