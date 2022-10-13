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Происшествия13 октября 2022 8:44

Прокуратура заинтересовалась школой, где второклассник разбил голову

Сейчас мальчик находится в ДГКБ № 9
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Ребенок на лестнице ударился головой и получил серьезную травму

Ребенок на лестнице ударился головой и получил серьезную травму

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Асбеста организовала проверку в школе № 16, где вечером 12 октября второклассник разбил голову. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», мальчик выбежал из столовой и начал прыгать по лестнице. Ребенок поскользнулся и ударился головой. Сейчас он находится в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

- Прокуратура выяснит, была ли своевременно оказана медицинская помощь учащемуся сотрудниками образовательного учреждения, насколько своевременно была оповещена законный представитель ребенка (его бабушка) о происшествии, - сообщила пресс-секретарь свердловской прокуратуру Марина Канатова.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.