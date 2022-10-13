Свердловский Россельхознадзор обнаружил документы на отправку 15 голов скота из квартиры пятиэтажки

Площадка, с которой якобы собирались отправлять скот, признана фантомной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники свердловского Россельхознадзора во время мониторинга ФГИС «Меркурий» [прим.ред - система для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных ветеринарному надзору грузов] обнаружили документы на отправку 15 голов крупного рогатого скота из квартиры пятиэтажки. Жилое помещение было представлено, как личное подсобное хозяйство.

- В октябре 2022 года мониторинговая группа территориального управления обратила внимание на площадку личного подсобного хозяйства Тамоева Георгия Аджамовича, с которой были оформлены транспортные ветеринарные сопроводительные документы на отправку 15 голов крупного рогатого скота, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты выезжали по указанному в документах адресу и выяснили, что никакого подсобного хозяйства в квартире нет, и хозяйственная деятельность в обычном жилом многоквартирном доме не осуществляется.

Управлением Россельхознадзора по Свердловской области она была исключена из реестра хозяйствующих субъектов системы «Цербер» и переведена в статус «фантом». Получателям продукции направлены информационные письма.

Всего с начала 2022 года специалистами Россельхознадзора в Свердловской области в ходе анализа ФГИС «Меркурий» выявлено 84 фантомных площадки.