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Происшествия13 октября 2022 7:03

На ЕКАД грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой

Из-за аварии автомобилисты встали в пробку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В ДТП никто не пострадал Фото: скриншот с видео

В ДТП никто не пострадал Фото: скриншот с видео

На ЕКАД утром, 13 октября, грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой. К счастью, в аварии, по данным ГИБДД, никто не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются. На участке, где произошла авария, судя по Яндекс.Картам, затруднено движение. Автомобилисты встали в пробку длиной больше километра.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, 12 октября под Красноуфимском в ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали четыре человека. Водитель «ГАЗ Луиндор» ехал со стороны села Манчаж в сторону фермы. Он выезжал с второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущество «КАМАЗ М1945» с полуприцепом, двигавшемуся со стороны Красноуфимска.