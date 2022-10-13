В Березовском осудили вдову, убившую нового возлюбленного во время ссоры

Женщина отправится на девять лет в колонию общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском вынесли приговор 56-летней вдове Татьне Голоушкиной. Она убила во время ссоры своего нового возлюбленного. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- 11 февраля 2022 года вдова Татьяна Голоушкина совместно с сожителем распивала спиртные напитки. В этот момент между ними произошла ссора, вызванная ревностью потерпевшего, - говорится в сообщении.

Мужчина схватил женщину за волосы и потянул назад. Голоушкина не растерялась и схватила со стола нож. Она нанесла им несколько ударов возлюбленному в область живота. Несмотря на то, что после этого удара мужчина прекратил нападать на вдову, она подошла к нему и нанесла еще несколько ударов ножом.

Голоушкину признали виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Ей назначили девять лет лишения свободы в колонии общего режима.