В Нижнем Тагиле пожар в квартире вспыхнул из-за упавшей на диван свечи

Мужчина не смог потушить загоревшийся диван самостоятельно Фото: страница Ондипр Тагил «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле вечером, 12 октября, пожар в квартире на третьем этаже многоэтажки на Захарова, 5 вспыхнул из-за упавшей на диван свечи.

- Мужчина 1976 г.р зажег свечу в подсвечнике и поставил на стол возле дивана. Отлучившись ненадолго в соседнюю комнату, по приходу обратно мужчина увидел, как свеча падает на диван, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила. - Собственными усилиями потушить пламя охватившее диван не удалось.

Мужчина сам вызвал пожарно-спасательную службу. В квартире он живет с матерью и двумя братьями. Когда пламя объяло диван, он был дома один.

Прибывшие на место пожарные по маршевой лестнице с помощью спасательных устройств вывели пять человек, для которых существовала угроза отравления опасными продуктами горения. Еще 20 человек, из которых семь дети, эвакуировались из подъезда самостоятельно.

По данным спасателей, площадь пожара составила восемь квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 автоцистерны и 8 человек личного состава дежурного караула.