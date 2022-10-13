В Екатеринбурге таксист украл 7,5 тысяч рублей с карты пассажирки

До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге водитель такси украл с карты, забытой пассажиркой в машине, 7,5 тысяч рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

- 12 октября в отдел полиции № 9 обратилась 47-летняя екатеринбурженка, которая сообщила полицейским об утере своей банковской карты и несанкционированном списании с нее 7,5 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Потерпевшая сказала, что могла потерять карту в такси, когда возвращалась домой. Полицейские установили личность водителя и задержали его. 53-летний мужчина дал признательные показания. По версии силовиков, он взял карту, забытую в машине, и бесконтактным способом оплатил ей несколько покупок.

На водителя такси завели дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Ему грозит до шести лет лишения свободы. До решения суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.