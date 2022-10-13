Дополнительный поезд Екатеринбург – Москва назначен на ноябрьские праздники на СвЖД

Фото из архива РЖД

Он будет следовать через станции Пермь-2, Киров, Нижний Новгород, Владимир.

Поезд №291/292 Екатеринбург – Москва отправится из Екатеринбурга 2 и 6 ноября в 04:43 (здесь и далее время местное), прибытие в Москву 3 и 7 ноября в 05:52. Обратно из Москвы поезд отправится 3 и 7 ноября в 16:50, прибытие в Екатеринбург 4 и 8 ноября в 20:46.

В составе предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, есть мужские/женские купе, багажное купе; доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Всего в период ноябрьских праздников холдинг «РЖД» назначает свыше 200 дополнительных поездов дальнего следования. Это на 40% больше, чем было назначено в прошлом году. Они будут курсировать на наиболее востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими региональными центрами, а также на ряде популярных межрегиональных маршрутов.

При повышенном спросе на поездки в ноябрьские праздничные дни возможно включение в составы уже назначенных поездов дополнительных вагонов.

Приобрести билеты на поезда дальнего следования, а также получить подробную информацию о стоимости проезда и графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.