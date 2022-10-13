Мобилизованному из Сухого Лога не дают ускоренно жениться

Возлюбленные переживают, что не успеют заключить брак до отправки на фронт Фото: Иван МАКЕЕВ

Мобилизованному жителю Сухого Лога Алексею не удается ускоренно жениться на своей возлюбленной Ирине, с которой у него есть общий 10-летний сын. Все из-за отсутствия печати в военном билете.

- Я уже несколько раз звонила в ЗАГС, но там мне сказали, что нужна либо повестка, либо печать (подтверждающая мобилизацию) в военном билете. Но проблема в том, что повестку забрал военкомат. А печать в военный билет Алексею не поставили! – рассказала порталу E1.RU Ирина.

Алексея мобилизовали 25 сентября и отправили в Еланский гарнизон. После этого пара решила пожениться, но начались бюрократические проблемы. В свердловском военкомате заявили, что Алексей может поставить печать в командирской части и военный билет у него на руках.

Однако Ирина утверждает, что мужчина обращался туда, но ему отказали. Руководство якобы заявило, что печать могут поставить только сотрудники военкомата. Возлюбленные переживают, что не успеют заключить брак до отправки на фронт.