Поручительство СОФПП по кредиту ВТБ позволит предприятию из Первоуральска масштабировать производство

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Средства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» будут предоставлены на развитие производства детских игровых площадок и спортивных комплексов.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) выдал поручительство, которое позволит уральскому предприятию получить в банке ВТБ кредитные средства по льготной ставке на масштабирование производства. С учетом нового договора совокупный объем поручительств, выданных СОФПП уральскому бизнесу в 2022 году, превысил 3 млрд рублей.

Договор был подписан между и.о. управляющего ВТБ в Свердловской области Альбертом Сынгизовым, директором компании «Наш Двор» Алексеем Дмитрошкиным и директором СОФПП Валерием Пиличевым. Подписание состоялось в стенах предприятия в Первоуральске.ООО «Наш Двор» занимается проектированием и производством детских игровых комплексов, спортивного оборудования, а также элементов благоустройства. Банк ВТБ предоставил компании 50 млн рублей на три года, поручительство СОФПП обеспечивает 50% от суммы кредита. Ставка по льготной программе кредитования МСП составила 3% годовых. Финансирование будет направлено на приобретение нового производственного оборудования и транспортных средств. В планах предприятия – расширение ассортимента производимой продукции.«Инструменты СОФПП служат значимыми и востребованными факторами поддержки регионального бизнеса. ВТБ активно сотрудничает с фондом, в том числе в рамках кредитования предприятий под поручительства. С начала этого года мы уже подписали около 30 таких кредитных соглашений на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Общий объем выданных поручительств при этом составляет 358 млн рублей. Уверен, что с помощью полученного финансирования компания «Наш двор» реализует намеченные производственные цели», - сообщил Альберт Сынгизов.

В числе банков-партнеров областного фонда сегодня 27 кредитных организаций.

«Поручительства фонда позволяют расширять финансовые возможности бизнеса. С начала 2022 года мы выдали 659 поручительств на общую сумму 3 млрд 21 млн рублей. Это позволило уральским предпринимателям получить в банках финансирование на сумму 7 млрд 378 млн рублей. Воспользовавшееся поручительством «Наш Двор» - стабильно растущее предприятие с внушительной географией. Рады его успехам и желаем дальнейшего развития», - сообщил Валерий Пиличев.

«Наш Двор» ежегодно показывает прирост показателей бизнеса на 15%. По итогам 2021 года предприятие реализовало порядка 32 тыс. единиц оборудования. Выручка составила 939 млн рублей, прибыль – 202 млн рублей. По итогам 2022 года ООО «Наш двор» планирует реализовать 33 тыс. единиц оборудования. Выручка по плану составит 986 млн рублей, а прибыль – 212 млн рублей.

«Государство и банки помогают, различных программ много. Нужно быть информированным и обращаться за поддержкой. С банком ВТБ мы сотрудничаем третий год. Специалисты кредитной организации сами позвонили и предложили воспользоваться льготной программой. Поддерживая такое предприятие как наше, вы поддерживаете порядка 5-6 предприятий Свердловской области, которые выступают нашими поставщиками», − сказал Алексей Дмитрошкин.

Компания не зависит от импортных поставок. Предприятие производит как конструктив - в том числе элементы из дерева, фанеры, резины, металла, пластика - так и необходимые узлы и крепления, а также окрасочные составы.

Основное сырье компании – обрезная доска, которой предприятие снабжают местные производители. Всего в 2021 году компания приобрела у свердловских поставщиков различные материалы на сумму более 300 млн рублей.

СПРАВКА:

В собственности компании «Наш двор» - две производственные площадки в Первоуральске общей площадью 36 тыс. квадратных метров, а также парк оборудования, в который входит 241 единица станков и самоходной техники. Представительства ООО «Наш двор» есть во всех крупных городах РФ, а также в Беларуси, Казахстане, Узбекистане. Продукцию компании можно встретить в 108 городах и поселках России. Компания не впервые пользуется финансовой поддержкой СОФПП. В 2012 и 2014 году предприятие получало субсидии общей суммой 15 млн рублей, в том числе на модернизацию оборудования.