Под Красноуфимском в ДТП с микроавтобусом и фурой пострадали четыре человека

Микроавтобус выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил преимущество фуре. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Красноуфимск-Арти-Касли около четырех часов дня 12 октября произошло ДТП. Микроавтобус врезался в фуру. В аварии пострадали четыре пассажира, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

49-летний водитель «ГАЗ Луиндор» ехал со стороны села Манчаж в сторону фермы. Он выезжал со второстепенной дороги на главную и не предоставил «КАМАЗ М1945» с полуприцепом, двигавшейся со стороны Красноуфимска. За рулем фуры был 32-летний мужчина.

- В результате ДТП получили травмы различной степени тяжести четыре пассажира «ГАЗ Луиндор»: женщины 45, 53, и 44 лет, а также мужчина 49-лет, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Микроавтобус принадлежит местному сельскохозяйственному предприятию. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Их доставили в ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ». Оба водителя не пострадали. Инспекторы выяснили, что водитель микроавтобуса является жителем села Манчаж Артинского района. Его стаж вождения составляет 23 года. В 2022 году он два раза привлекался по ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час).

Микроавтобус принадлежит местному сельскохозяйственному предприятию. Водитель вез в нем сотрудников фермы на работу. Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности. Оба водителя прошли освидетельствование на состояние опьянения. Они были трезвы.