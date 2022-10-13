В Верхней Салде вспыхнул жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Верхней Салде ночью, 12 октября, вспыхнул жилой дом на двух хозяев на улице Розы Люксембург. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Он повредил кровлю, перекрытие дома и домашнее имущество в здании.

- В 21:04 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожарным удалось локализовать огонь в 21:24. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 01:43. Данных о пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали, что крупный пожар произошел в садовом товариществе в Ревде. Огонь распространился на площади 48 квадратных метров. Пламя уничтожило частную баню, кровлю, пол и повредило стены и перекрытия садового дома.