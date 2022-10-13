В Екатеринбурге завершились поиски девушки, пропавшей почти месяц назад

Девушку искали волонтеры и полицейские Фото: ЛизаАлерт

В Екатеринбурге завершились поиски 29-летней Натальи Елисеевой (Котохиной), пропавшей еще 15 сентября.

- Найдена, Жива! Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Напомним, ранее мама Натальи Елисеевой написала обращение к дочери, в котором рассказала ,что они с бабушкой очень ждут ее дома, волнуются и просила ее вернутся.

Волонтеры сообщали, что накануне пропажи ссор и конфликтов с близкими у Натальи не было. Сотрудники полиции, которые также разыскивали девушку, в свою очередь рассказывали, что во время проверки выяснили, что Наталья, уходя из дома, сообщила родственникам, что не планирует возвращаться, а потом перестала выходить на связь.