Фото: Уральский театр эстрады

Уральский театр эстрады отменил шоу, посвященное Алле Пугачевой «Алла Tribute». Об этом сообщается в группе «ВКонтакте» и на сайте театра. Вместо него покажут концертную программу артистов театра «Песни любви».

- 14 и 15 октября по техническим причинам будет замена проекта «Алла Tribute» на концертную программу артистов театра «Песни любви», - сообщили в театре.

В театре приносят зрителям извинения за доставленные неудобства и отмечают, что все билеты, приобретенные ранее, будут действительны.

Проект «Алла Tribute» был создан в Уральском театре эстрады. Солисты театра должны были исполнить такие известные песни Примадонны, как «Миллион алых роз», «Мадам Брошкина», «Арлекино», «Все могут короли» и другие.

Напомним, ранее мы писали, что Юрий Лоза высказался о просьбе Аллы Пугачевой стать иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным* после того, как Примадонна объявила об этом в своих социальных сетях.

*внесен в реестр физлиц-иноагентов