В военкомате Красноуфимска завершили частичную мобилизацию горожан

При этом омбудсмен не назвала точное количество человек, которые отправятся в зону СВО из этого города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военкомат Красноуфимска стал одним из первых, где завершилась частичная мобилизация для участия в спецоперации на Украине. Такими данными поделилась Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

- Красноуфимский военкомат раньше других выполнил план по мобилизации, – сообщила омбудсмен во время пресс-конференции.

При этом она не назвала точное количество человек, которые отправятся в зону СВО. Кстати, 4 октября мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов заявил, что в городе и округе выполнен план по частичной мобилизации.

- Не могу сказать, что частичная мобилизация закончена, но то задание, которое было поставлено перед военкоматом нашего города, выполнено. На сегодня уже никого не отправляют. Наша задача была оказать содействие, предоставить транспорт и самое необходимое для наших ребят в первые дни, чтобы адаптироваться, - рассказал градоначальник на онлайн-брифинге.