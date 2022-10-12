В уральской исправительной колонии заключенному пытались передать наркотики в черносливе

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В верхотурской исправительной колонии № 53 осужденному в посылке с продуктами отправили наркотики. Сотрудники получили оперативную информацию и решили осмотреть пакет с черносливом, который должен был дойти до одного из заключенных.

- В пакете обнаружен и изъят один полимерный сверток с предположительно наркотическим веществом темно-коричневого цвета - предположительно гашиш, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Известно, что посылка поступила на имя мужчины, который отбывает наказание по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а также «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в марте в Верхотурье в исправительную колонию № 53 неизвестные пытались передать заключенным две сим-карты, а также восемь телефонов. Подозрительную посылку обнаружили во время отработки оперативной информации