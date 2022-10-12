В Березовском волонтеры сняли с дерева кота, который застрял на ветке, спасаясь от собак

Всего на спасательную операцию ушло порядка полутора часов. Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

В Березовском волонтеры сняли с дерева кота, который просидел на ветке больше суток, спасаясь от собак. К добровольцам из «Зооспаса» обратились местные жители, которые заметили хвостатого на самой верхушке сосны.

- Тут было все: и тент, растянутый внизу отличной командой местных людей, и вылавливание кота длинной удочкой из густой хвойной чащи в кроне дерева. Он к этому времени просидел на 20-метровой высоте уже почти сутки под громкий лай собак, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Во время проведения работ приехали хозяева коттеджа, которые и заперли собак на своей территории. Всего на спасательную операцию ушло порядка полутора часов. Усатого на время приютили местные жители, а уже на следующий день нашелся его хозяин.