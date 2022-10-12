Бывший топ-менеджер УГМК получил разрешение на строительство фабрики еды в Верхней Пышме

Производство разместится по адресу Феофанова, 4б Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший топ-менеджер горно-металлургической компании Андрей Козицын получил разрешение на строительство фабрики готового питания в Верхней Пышме. По данным, опубликованным едином госреестре заключений, проектная документация на производственный цех с административно-бытовыми и выставочными помещениями прошла экспертизу.

Производство разместится по адресу Феофанова, 4б, на месте снесенного хлебозавода. Застройщиком выступает ООО «Фабрика здорового питания».

Ранее стало известно, что Андрей Козицын займется арендой и управлением недвижимостью в Екатеринбурге. Как оказалось, топ-менеджер учредил в уральской столице ООО «Альянс».

По данным портала Kartoteka.ru, Андрею Козицыну принадлежит 51% новой компании, оставшиеся 49% находятся у Татьяны Гущиной. Офис организации зарегистрирован на Белинского, 54.