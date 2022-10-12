ФСБ заявила о задержании уроженца Украины за подготовку теракта в Нижнем Тагиле

Фото: УФСБ России по Свердловской области/страница задержанного в социальных сетях

В Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ задержали 59-летнего мужчину. По данным силовиков он, планировал совершить теракт в административном здании, в котором находится военкомат. При обысках у преступника обнаружили вещества, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства.

- Задержанный прибыл в Свердловскую область в 2014 году из Мариуполя, его целью являлось дестабилизировать работу муниципальных органов власти и запугать местное население - прокомментировали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Сейчас уроженец Украины задержан. В отношении него возбуждено два уголовных дела. Первое по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России - «Покушение на незаконное изготовление взрывчатых веществ». По данной статье максимальное наказание до 10 лет. Второе - по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 205 УК России - «Приготовление к террористическому акту». Наказание по данной статье - до 20 лет. Мужчина находится под стражей.