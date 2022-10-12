В Первоуральске ввели льготы для семей мобилизованных

Чтобы получить льготы, нужно написать заявление установленного образца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске семьи мобилизованных горожан получат специальные льготы. Такой инициативой поделился мэр Игорь Кабец, он рассказал, что в рамках социальной поддержки детям бойцов на спецоперации предоставят 100% льгота по родительской плате в дошкольных учреждениях.

- Также детям, обучающихся в образовательных организациях предоставляется 100% льгота по питанию. Чтобы получить льготы, нужно написать заявление установленного образца на имя директора образовательной организации (школа или детский садик), - написал Игорь Кабец на своей странице в социальных сетях.

Напомним, накануне мобилизованным в Свердловской области стали приходить первые выплаты за службу. Такое заявление сделала омбудсмен по региону Татьяна Мерзлякова. Кроме того, военнослужащим объяснили, как именно можно получить кредитные каникулы.