«Уралвагонзавод» поставил министерству обороны партию самых мощных в мире пушек

Фото: пресс-служба «Уралвагонзавода»

Предприятие «Уралвагонзавод» поставило министерству обороны партию самых мощных в мире пушек «Малка». Основное предназначение самоходной артиллерийской установки – это поражение важных целей и объектов противника за линией фронта.

- Машины модернизировали, улучшив их маневренность, подвижность, командную управляемость. В САУ заменили импортные комплектующие на отечественные. В частности, в машинах установили другие коробки передач, - отметили в пресс-службе предприятия.

Ранее российская армия получила новую боевую технику - боевые командирские разведывательные машины БРМ-1К. Их выпустили на Рубцовском филиале Уралвагонзавода. Это модернизированная модель боевой техники.

- Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А, - уточняют в пресс-службе Уралвагонзавода. - Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием, средствами разведки и приборами наблюдения.